В Тернополе суд наказал мужчину, который проигнорировал повестку и уехал в Карпаты

Суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Фото: varta1.com.ua

В Тернополе предприниматель получил повестку, но проигнорировал ее, уехав в Карпаты. Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

Отмечается, что мужчина 5 декабря 2022 прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии. 7 декабря 2022 он получил боевую повестку и должен был прийти в ТЦК для прохождения обучения в ВСУ, но уклонился.

Во время судебного заседания мужчина возразил вину и заявил, что не уклонился от службы в ВСУ, а якобы уехал во Львовскую область и заболел.

«У него появилась сильная боль в пояснице. Позвонив своему семейному врачу, последняя посоветовала ему обратиться за медицинской помощью по месту нахождения. Таким образом, он обратился для обследования в Моршинский санаторий, где у него было обнаружено подозрение на пиелонефрит», - говорится в приговоре.

Муж добавил, что он боится гибели на фронте. Он также подтвердил, что знал об уголовном деле за уклонение, а потому в ТЦК больше не приходил.

На суде семейный врач объяснила, что подозреваемый действительно звонил. Она добавила, что это произошло впервые за многие годы. Муж сказал, что отдыхает в Карпатах и ему стало плохо. Врач посоветовала выпить таблетки. Впоследствии мужчина снова позвонил по телефону и попросил дать справку о том, что он с ней общался.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

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