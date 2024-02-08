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«Только Бог и сам Роман Игнатов знают, получал ли он гражданство РФ» — ВККС

Подтвердить или опровергнуть факт получения главой ВККС гражданства РФ оказалось невозможным.

Участники дела должны добросовестно выполнять требования процессуальных определений, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно добросовестности суда и участника дела в процессе реализации таким лицом права на доступ к суду.

Давид Арахамия пообещал не изменять законом о мобилизации нормы в отношении людей с инвалидностью и ухаживающих за ними

Впрочем, идет ли речь об исключении переосмотра лиц с инвалидностью, который предлагает ввести Кабмин, Давид Арахамия не указал.

Обрабатывал данные в ходе квалифоценивания судей – что известно о руководителе отдела детективов НАБУ Викторе Павлущике, который претендует на главу НАПК

Кандидат на председателя НАПК, руководитель отдела детективов Виктор Павлущик уже проходил собеседование на добропорядочность в рамках конкурса на директора НАБУ и получил тогда ряд вопросов об имуществе лица, с которой совместно проживает, а также выездах за границу.

Правовые и этические основы применения искусственного интеллекта в судопроизводстве – третья лекция судей КСУ, видео

Судьи КСУ Виктор Городовенко и Галина Юровская во время третьей лекции из цикла, посвященного Заключению КСЕС, отметили, что использование инструментов обработки данных как замены юридического исследования судьей искусственным интеллектом для помощи судьям в принятии решений может ослабить способность каждого судьи принимать решения.

  1. В Украине

В Киеве разоблачили экс-посадовицу и врача-эксперта, которые "продавали" инвалидность для выезда за границу

11:09, 8 февраля 2024
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении фигурантам, которые подделывали акты осмотра медкомиссии мужчинам призывного возраста.
В Киеве разоблачили экс-посадовицу и врача-эксперта, которые "продавали" инвалидность для выезда за границу
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении бывшей чиновнице и врачу-эксперту, которые вмешивались в процесс присвоения инвалидности, что давало мужчинам призывного возраста возможность избежать мобилизации и выехать за границу. Об этом сообщила полиция Киева.

Сотрудники следственного управления столичной прокуратуры разоблачили указанных лиц по подозрению в незаконной деятельности по подделке официальных документов. Во время досудебного расследования установлено, что их действия имели целью помочь лицам избежать обязательной службы или мобилизации из-за недействительной инвалидности.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Проводится дальнейшее расследование этого дела.

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