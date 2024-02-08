В Киеве разоблачили экс-посадовицу и врача-эксперта, которые "продавали" инвалидность для выезда за границу

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении фигурантам, которые подделывали акты осмотра медкомиссии мужчинам призывного возраста.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении бывшей чиновнице и врачу-эксперту, которые вмешивались в процесс присвоения инвалидности, что давало мужчинам призывного возраста возможность избежать мобилизации и выехать за границу. Об этом сообщила полиция Киева.

Сотрудники следственного управления столичной прокуратуры разоблачили указанных лиц по подозрению в незаконной деятельности по подделке официальных документов. Во время досудебного расследования установлено, что их действия имели целью помочь лицам избежать обязательной службы или мобилизации из-за недействительной инвалидности.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Проводится дальнейшее расследование этого дела.

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