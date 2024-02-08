У Києві викрили експосадовицю та лікаря-експерта, які «продавали» інвалідність для виїзду за кордон

У Києві правоохоронці повідомили про підозру фігурантам, які підробляли акти огляду медкомісії чоловікам призовного віку.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишній посадовиці і лікарю-експерту, які втручалися в процес присвоєння інвалідності, що давало чоловікам призовного віку можливість уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про це повідомила поліція Києва.

Співробітники слідчого управління столичної прокуратури викрили зазначених осіб за підозрою у незаконній діяльності з підроблення офіційних документів. Під час досудового розслідування встановлено, що їхні дії мали за мету допомогти особам уникнути обов'язкової служби або мобілізації через недійсну інвалідність.

Зловмисникам пред'явлено обвинувачення за кілька статей Кримінального кодексу України, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до семи років, а також позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проводиться подальше розслідування цієї справи.

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