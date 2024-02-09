На Рівненщині суд покарав травматолога, який вимагав 1500 доларів хабара за оформлення інвалідності

Лікар брав участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності і готував необхідні документи для медико-соціальної експертизи.

На Рівненщині суд виніс вирок лікарю-травматологу, який вимагав 1500 доларів хабара за оформлення групи інвалідності. Чоловіку призначили 34 тисячі гривень штрафу, також він погодився перерахували 4700 доларів для ЗСУ. Про це йдеться у вироку Рокитнівського районного суду Рівненської області.

Як йдеться у вироку, обвинувачений – лікар ортопед-травматолог загально-хірургічного відділення КНП «Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

Він брав участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності і готував необхідні документи для медико-соціальної експертизи.

Так, у червні 2023 року у цій лікарні проходив лікування чоловік, який скаржився на постійний біль у спині після травмування у ДТП. Він звернувся до лікаря за консультацією щодо оформлення групи інвалідності.

Медик відповів, що за 1500 доларів сприятиме йому в оформленні групи інвалідності. Остаточну суму хабара він пообіцяв повідомити пізніше.

Правоохоронці затримали травматолога одразу після отримання зазначеної суми.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості і погодився добровільно перерахувати 4700 доларів для ЗСУ.

Згодом суддя визнала лікаря винним у хабарництві та призначила йому штрав у розмірі 34 тисячі гривень.

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