Погрожували вбити дитину: у Запоріжжі рекетири «вибивали» гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ

СБУ повідомляє про затримання рекетирів, які "вибивали" гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожували вбити їхню дитину.
Задокументовано факт "вибивання" 10 тисяч доларів.
Зловмисники дізналися про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу і вимагали від неї кошти, які нібито "заборгував" її покійний чоловік. Рекетири постійно переслідували її та чинили психологічний тиск.
У разі відмови сплатити "борг" зловмисники погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною. Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час передачі їм половини суми від дружини загиблого.
"Кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій... Фігуранти обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів", - йдеться в повідомленні.
Учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою.
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