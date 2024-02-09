Погрожували вбити дитину: у Запоріжжі рекетири «вибивали» гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ

Зловмисники дізналися про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу і вимагали від неї кошти, які нібито «заборгував» її покійний чоловік.

Фото: СБУ

СБУ повідомляє про затримання рекетирів, які "вибивали" гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожували вбити їхню дитину.

Задокументовано факт "вибивання" 10 тисяч доларів.

Зловмисники дізналися про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу і вимагали від неї кошти, які нібито "заборгував" її покійний чоловік. Рекетири постійно переслідували її та чинили психологічний тиск.

У разі відмови сплатити "борг" зловмисники погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною. Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час передачі їм половини суми від дружини загиблого.

"Кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій... Фігуранти обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів", - йдеться в повідомленні.

Учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).



Зловмисники перебувають під вартою.

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