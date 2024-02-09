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Угрожали убить ребенка: в Запорожье рэкетиры «выбивали» деньги у жены погибшего воина ВСУ

21:43, 9 февраля 2024
Злоумышленники узнали о том, что женщина получила от государства денежную помощь и требовали от нее средства, якобы «задолжавшие» ее покойный мужчина.
Угрожали убить ребенка: в Запорожье рэкетиры «выбивали» деньги у жены погибшего воина ВСУ
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СБУ сообщает о задержании рэкетиров, которые "выбивали" деньги из жены погибшего воина ВСУ и угрожали убить их ребенка.

Задокументирован факт "выбивания" 10 тысяч долларов.

Злоумышленники узнали о том, что женщина получила от государства денежную помощь и требовали от нее средства, якобы "задолжавшие" ее покойный мужчина. Рекетиры постоянно преследовали ее и оказывали психологическое давление.

В случае отказа уплатить "долг" злоумышленники угрожали сначала покалечить потерпевшую, а затем убить вместе с ее несовершеннолетним ребенком. Сотрудники СБУ задержали троих злоумышленников во время передачи им половины суммы от супруги погибшего.

"Уголовники проживали в областном центре и раньше уже отбывали наказание за тяжкие преступления, в том числе за разбой. Фигуранты облагали "данью" местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации или под видом "возвращения долгов", - говорится в сообщении.

Участники банды пытались распространить свое влияние на территории города и других районах области.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей.

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