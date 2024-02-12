Винищувачів F-16 здатні збивати як дрони, так і ракети, проте потрібна практика, – Ігнат

Українські пілоти мають відпрацьовувати винищувачі F-16 на перехоплення безпілотників та ракет, – Ігнат.

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Винищувачів F-16 здатні збивати безпілотники та ракети, проте пілоти мають на практиці відпрацьовувати у повітряному просторі певні тактичні прийоми, – повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у ході телемарафону.

«Винищувачі F-16 мають відповідні радари, авіаційне озброєння, здатне збивати такі цілі, як безпілотники та крилаті ракети, але це все треба відпрацьовувати на практиці», – зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що в світі не так багато можливостей для відпрацювання перехоплення цільових об'єктів такого типу, а в Україні цей процес відбувається вперше.

«Це - і робота по тих самих «Кинджалах», крилатих і балістичних ракетах. Тому власне весь світ спостерігає за Україною, і тому сподіватимемось, що F-16 будуть доволі ефективними», – підкреслив речник Повітряних сил.

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