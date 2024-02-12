Истребители F-16 способны сбивать как дроны, так и ракеты, однако нужна практика, – Игнат

Украинские пилоты должны отрабатывать истребители F-16 на перехват беспилотников и ракет, – Игнат.

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Истребители F-16 способны сбивать беспилотники и ракеты, однако пилоты должны на практике отрабатывать в воздушном пространстве определенные тактические приемы, - сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в ходе телемарафона.

"Истребители F-16 имеют соответствующие радары, авиационное вооружение, способное сбивать такие цели, как беспилотники и крылатые ракеты, но это все надо отрабатывать на практике", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что в мире не так много возможностей для отработки перехвата целевых объектов такого типа, а в Украине этот процесс происходит впервые.

"Это - и работа по тем самым "Кинжалам", крылатым и баллистическим ракетам. Поэтому собственно весь мир наблюдает за Украиной, и поэтому будем надеяться, что F-16 будут довольно эффективными", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

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