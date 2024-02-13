На Черкащині новий виконувач обовʼязків керівника поліції Олег Гудима

Заступник Голови Нацполіції України представив нового в.о. керівника поліції Черкащини.

Заступник Голови Нацполіції Геннадій Федорюк представив тимчасово виконувача обовʼязків начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Олега Гудиму.

Як зауважив Геннадій Федорюк, полковник поліції Олег Гудима має достатньо досвіду роботи в правоохоронних органах, зокрема на керівних посадах.

Перед цим він обіймав посаду начальника Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

«Ми зробимо все необхідне, аби кожен громадянин почувався у безпеці. І поліція Черкаської області у такий важкий для держави час має максимально ефективно виконувати свої функції», — наголосив Олег Гудима.

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