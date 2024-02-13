На Черкасщине новый исполняющий обязанности руководителя полиции Олег Гудыма

Заместитель Главы Нацполиции Украины представил нового и.о. руководителя полиции Черкасщины.

Заместитель Главы Нацполиции Геннадий Федорюк представил временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Олега Гудыму.

Как отметил Геннадий Федорюк, у полковника полиции Олега Гудымы достаточно опыта работы в правоохранительных органах, в том числе на руководящих должностях.

До этого он занимал должность начальника Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

До этого он занимал должность начальника Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. «Мы сделаем все необходимое, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности. И полиция Черкасской области в столь тяжелое для государства время должна максимально эффективно выполнять свои функции», — подчеркнул Олег Гудыма.

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