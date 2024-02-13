НАЗК підключило низку органів влади до Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції

Доступ до ресурсу отримали міністерства, більшість обласних державних (військових) адміністрацій та 4 обласних і 7 міських рад.

Національне агентство з питань запобігання корупції підключило 144 організації до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Доступ до цього ресурсу отримали міністерства, більшість обласних державних (військових) адміністрацій та 4 обласних і 7 міських рад. Про це повідомляє НАЗК.

Також повідомляти про можливі факти корупції отримали можливість співробітники Апарату Верховної Ради України, Рахункової палати, Національного банку, Бюро економічної безпеки, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, Пенсійного фонду та інших державних органів.

Як пояснили в НАЗК, раніше до порталу були підключені тільки спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – НАЗК, Національне антикорупційне бюро, Національна поліція України, Офіс Генерального прокурора, а також Державне бюро розслідувань. відтепер прямі повідомлення про виявлені корупційні прояви можуть надсилати і співробітники перелічених вище державних органів та органів місцевого самоврядування.

Із часу роботи порталу – 6 вересня 2023 року – в НАЗК надійшло 1392 повідомлень:

954 – порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

336 – кримінальні корупційні правопорушення;

102 – правопорушення, пов’язані з корупцією.

Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях або структурах – інформація, зазначена у повідомленні, одразу надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції.

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