НАПК подключило ряд органов власти к Единому порталу сообщений обличителей коррупции

Доступ к ресурсу получили министерства, большинство областных государственных (военных) администраций и 4 областных и 7 городских советов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подключило 144 организации к Единому порталу сообщений обличителей. Доступ к этому ресурсу получили министерства, большинство областных государственных (военных) администраций и 4 областных и 7 городских советов. Об этом сообщает НАПК.

Также сообщать возможные факты коррупции получили возможность сотрудники Аппарата Верховной Рады Украины, Счетной палаты, Национального банка, Бюро экономической безопасности, Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета, Пенсионного фонда и других государственных органов.

Как пояснили в НАПК, ранее к порталу были подключены только специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции – НАПК, Национальное антикоррупционное бюро, Национальная полиция Украины, Офис Генерального прокурора, а также Государственное бюро расследований. Теперь прямые сообщения об обнаруженных коррупционных проявлениях могут посылать и сотрудники вышеперечисленных государственных органов и органов местного самоуправления.

Со времени работы портала – 6 сентября 2023 года – в НАПК поступило 1392 сообщений:

954 – нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции»;

336 – уголовные коррупционные правонарушения;

102 – правонарушения, связанные с коррупцией.

Специальный ресурс обеспечивает анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их организациях или структурах – информация, указанная в сообщении, сразу посылается ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по предотвращению и выявлению коррупции.

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