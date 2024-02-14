Британська розвідка пояснила, чому ракети «Циркон» є проблемою для ППО України

Повідомляється, що «Циркон» здатний розвивати швидкість 9 махів і дальність ефективної стрільби до 1000 км.

Країна-агресор рф може використати маневрений пусковий комплекс для запуску гіперзвукових ракет «Циркон», а це може бути проблемою для української ППО. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

У зведенні повідомляється, що згідно з аналізом, проведеним Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, рф вперше застосувала гіперзвукову ракету «Циркон» під час атаки на Україну 7 лютого. На відео уламків було видно фрагменти двигуна та кермових механізмів зі специфічним маркуванням, яке, згідно з повідомленням, характерне для ракети 3М22 «Циркон».

У британській розвідці зазначають, що «Циркон» здатний розвивати швидкість 9 махів і дальність ефективної стрільби до 1000 км. Спочатку він був розроблений для використання у ВМФ рф.

За даними розвідки, у Чорному морі немає суден, які б могли нести ракети, що викликає питання про метод запуску.

«Ймовірно, для цієї мети було адаптовано російську наземну систему берегової оборони К-300. Якщо його використання підтвердиться, це стане серйозною проблемою для української ППО через його швидкість і маневреність», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії вважають, що москва «зазнає нової чинної системи озброєння в умовах реального конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості».

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