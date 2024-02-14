Британская разведка объяснила, почему ракеты «Циркон» являются проблемой для ПВО Украины

Сообщается, что Циркон способен развивать скорость 9 махов и дальность эффективной стрельбы до 1000 км.

Страна-агрессор рф может использовать маневренный пусковой комплекс для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон», а это может быть проблемой для украинской ПВО. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В сведении сообщается, что согласно анализу, проведенному Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, рф впервые применила гиперзвуковую ракету «Циркон» во время атаки на Украину 7 февраля. На видео обломков были видны фрагменты двигателя и рулевых механизмов со специфической маркировкой, которая, согласно сообщению, характерна для ракеты 3М22 «Циркон».

В британской разведке отмечают, что Циркон способен развивать скорость 9 махов и дальность эффективной стрельбы до 1000 км. Первоначально он был разработан для использования в ВМФ рф.

По данным разведки, в Черном море нет судов, которые могли нести ракеты, что вызывает вопрос о методе запуска.

«Вероятно, для этой цели была адаптирована российская наземная система береговой обороны К-300. Если его использование подтвердится, это станет серьезной проблемой для украинского ПВО из-за его скорости и маневренности», – говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что москва «испытывает новую действующую систему вооружения в условиях реального конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности».

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