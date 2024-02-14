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  1. В Україні

Закупівлі продуктів Міноборони за завищеними цінами: як працюють схеми — інфографіка

13:23, 14 лютого 2024
Для усунення зловживань НАБУ сформувало рекомендації та передало їх на розгляд Міноборони.
Закупівлі продуктів Міноборони за завищеними цінами: як працюють схеми — інфографіка
Фото: НАБУ
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Національне антикорупційне бюро України повідомило, що в межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони послуги з організації харчування детективи НАБУ виявили передумови, які дозволяють значно завищувати ціни на певні категорії продуктів. Про це йдеться у преслужбі Бюро.

У НАБУ зазначають, що для усунення передумов таких зловживань були сформувані відповідні рекомендації та передало їх на розгляд Міноборони.

«Вони зокрема передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедуру забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України», - сказано у повідомленні.

Аби краще зрозуміти, як чинний порядок закупівель продуктів Міноборони дозволяє окремим постачальникам отримувати надприбутки, оприлюднили інфографіку.

Фото: НАБУ

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