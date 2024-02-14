Закупки продуктов Минобороны по завышенным ценам: как работают схемы — инфографика

Для устранения злоупотреблений НАБУ сформировало рекомендации и передало их на рассмотрение Минобороны.

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что в рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны услуги по организации питания детективы НАБУ выявили предпосылки, позволяющие значительно завышать цены на определенные категории продуктов. Об этом идет речь в преслужбе Бюро.

В НАБУ отмечают, что для устранения предпосылок таких злоупотреблений были сформированы соответствующие рекомендации и переданы на рассмотрение Минобороны.

«Они, в частности, предусматривают усиление контроля качества услуг по обеспечению питанием, а также внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру обеспечения питания личного состава Вооруженных Сил Украины», - сказано в сообщении.

Чтобы лучше понять, как действующий порядок закупок продуктов Минобороны позволяет отдельным поставщикам получать сверхприбыли, была опубликована инфографика.

Фото: НАБУ

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