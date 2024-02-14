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  1. В Україні

Більше 100 журналістів стали жертвами насильства російських окупантів

17:30, 14 лютого 2024
З 24 лютого 2022 року RSF документує понад 100 випадків нападів на журналістів у воєнний час.
Більше 100 журналістів стали жертвами насильства російських окупантів
Джерело фото: ms.detector.media
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Понад сто українських та іноземних журналістів, які працювали в Україні, стали жертвами насильства з боку російських збройних сил під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF).

За даними RSF, принаймні сто журналістів стали жертвами насильства. Серед них - 11 репортерів загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Деякі стали жертвами бомбардувань їхніх редакцій, деякі були поранені або зникли безвісти. Мінімум 35 журналістів отримали поранення, щонайменше 12 журналістів були затримані. Зокрема, російські сили тримають утримують журналістку-фрілансерку Ірину Данилович, яка співпрацювала з кількома кримськими медіа.

Досі двоє українських журналістів вважаються зниклими безвісти. Журналіст УНІАН Дмитро Хилюк став жертвою «насильницького зникнення». Також фрілансерка «Української правди» Вікторія Рощина не виходить на зв'язок з 4 серпня 2023 року.

Місцеві незалежні медіа були змушені припинити будь-яку діяльність на окупованих російськими військами територіях. З 24 лютого 2022 року за даними Інституту масової інформації, 233 українських медіа були змушені закритися, включаючи онлайн-медіа "ШО", яке припинило свою діяльність з економічних причин.

Протягом двох років RSF подавала вісім скарг про воєнні злочини до Міжнародного кримінального суду та Генерального прокурора України, а також дві скарги до французької системи правосуддя. У межах цих скарг RSF задокументувала понад 50 нападів на понад 100 журналістів, які були вбиті, поранені, викрадені, взяті в заручники, зазнали тортур або потрапили під обстріли.

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