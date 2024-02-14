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  1. В Украине

Более 100 журналистов стали жертвами насилия российских оккупантов

17:30, 14 февраля 2024
С 24 февраля 2022 года RSF документирует более 100 случаев нападений на журналистов в военное время.
Более 100 журналистов стали жертвами насилия российских оккупантов
Источник фото: ms.detector.media
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Более ста украинских и иностранных журналистов, работавших в Украине, стали жертвами насилия со стороны российских вооруженных сил во время полномасштабного вторжения. Об этом сообщает международная организация "Репортеры без границ" (RSF).

По данным RSF, по крайней мере сто журналистов стали жертвами насилия. Среди них - 11 репортеров погибли во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Некоторые стали жертвами бомбардировок их редакций, некоторые были ранены или пропали без вести. Минимум 35 журналистов получили ранения, по меньшей мере 12 журналистов были задержаны. В частности, российские силы удерживают журналистку-фрилансерку Ирину Данилович, которая сотрудничала с несколькими крымскими медиа.

До сих пор двое украинских журналистов считаются пропавшими без вести. Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк стал жертвой "насильственного исчезновения". Также фрилансер "Украинской правды" Виктория Рощина не выходит на связь с 4 августа 2023 года.

Местные независимые медиа были вынуждены прекратить любую деятельность на оккупированных российскими войсками территориях. С 24 февраля 2022 года по данным Института массовой информации, 233 украинских медиа были вынуждены закрыться, включая онлайн-медиа "ШО", которое прекратило свою деятельность по экономическим причинам.

В течение двух лет RSF подавала восемь жалоб о военных преступлениях в Международный уголовный суд и Генеральному прокурору Украины, а также две жалобы во французскую систему правосудия. В рамках этих жалоб RSF задокументировала более 50 нападений на более 100 журналистов, которые были убиты, ранены, похищены, взяты в заложники, подверглись пыткам или попали под обстрелы.

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