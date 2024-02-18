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ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

Керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, як чотири рази виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення

За словами Віктора Павлущика, для виїзду за кордон працівнику НАБУ, ДБР чи БЕБ достатньо лише посвідчення.

Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

  1. В Україні

На Полтавщині під час гри в баскетбол загинув 18-річний спортсмен

12:51, 18 лютого 2024
Поліція розслідує смерть на баскетбольному майданчику в Глобині.
На Полтавщині під час гри в баскетбол загинув 18-річний спортсмен
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На Глобинщині 18-річний хлопець помер під час гри у баскетбол. За інформацією, отриманою від місцевих мешканців села Пустовійтове, відомо, що під час спортивного заходу юнаку стало погано. Медична допомога була надана негайно, але, на жаль, життя врятувати не вдалося. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події для збору необхідної інформації. Наразі встановлено, що немає ознак насильницької смерті. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу з метою визначення причини смерті.

Слідчим підрозділом поліції, за процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розглядається питання щодо включення цього інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

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