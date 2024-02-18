На Полтавщині під час гри в баскетбол загинув 18-річний спортсмен

Поліція розслідує смерть на баскетбольному майданчику в Глобині.

На Глобинщині 18-річний хлопець помер під час гри у баскетбол. За інформацією, отриманою від місцевих мешканців села Пустовійтове, відомо, що під час спортивного заходу юнаку стало погано. Медична допомога була надана негайно, але, на жаль, життя врятувати не вдалося. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події для збору необхідної інформації. Наразі встановлено, що немає ознак насильницької смерті. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу з метою визначення причини смерті.

Слідчим підрозділом поліції, за процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розглядається питання щодо включення цього інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.