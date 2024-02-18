На Полтавщине во время игры в баскетбол погиб 18-летний спортсмен во время игры в баскетбол

Полиция расследует смерть на баскетбольной площадке в Глобине.

На Глобинщине 18-летний парень умер во время игры в баскетбол. По информации, полученной от местных жителей села Пустовойтово, известно, что во время спортивного мероприятия юноше стало плохо. Медицинская помощь была оказана немедленно, но, к сожалению, жизнь спасти не удалось. Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия для сбора необходимой информации. Установлено, что нет признаков насильственной смерти. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью определения причины смерти.

Следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, рассматривается вопрос о включении этого инцидента в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

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