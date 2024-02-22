На Закарпатті порушники сподівалися дійти до Угорщини, а переправник – на успішне переховування

На Закарпатті затримано нелегального переправника та групу ухилянтів.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України повідомляє про припинення спроби незаконного перетину кордону до Угорщини та затримання переправника та групи ухилянтів.

Порушники були виявлені за кількасот метрів від українсько-угорського кордону. Один з них спротивлявся правоохоронцям, проте згодом виявилося, що це сам переправник, який планував провести трьох чоловік до Угорщини за $6000. Поблизу місця затримання було знайдено його автомобіль, в якому виявили 4 мобільних телефони, €4000 і $1000. Усіх затриманих приведено до відповідності перед судом.

Також на Закарпатті було затримано переправника, який уникав слідства. Минулого року він організував незаконне перетинання кордону для двох чоловіків, яких потім затримали, а сам втік. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, і судове провадження проти нього відновлено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.