На Закарпатті порушники сподівалися дійти до Угорщини, а переправник – на успішне переховування

Державна прикордонна служба України повідомляє про припинення спроби незаконного перетину кордону до Угорщини та затримання переправника та групи ухилянтів.
Порушники були виявлені за кількасот метрів від українсько-угорського кордону. Один з них спротивлявся правоохоронцям, проте згодом виявилося, що це сам переправник, який планував провести трьох чоловік до Угорщини за $6000. Поблизу місця затримання було знайдено його автомобіль, в якому виявили 4 мобільних телефони, €4000 і $1000. Усіх затриманих приведено до відповідності перед судом.
Також на Закарпатті було затримано переправника, який уникав слідства. Минулого року він організував незаконне перетинання кордону для двох чоловіків, яких потім затримали, а сам втік. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, і судове провадження проти нього відновлено.
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