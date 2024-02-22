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  1. В Украине

На Закарпатье нарушители надеялись дойти до Венгрии, а переправщик – на успешное укрытие

07:19, 22 февраля 2024
На Закарпатье задержаны нелегальный переправщик и группа уклонистов.
На Закарпатье нарушители надеялись дойти до Венгрии, а переправщик – на успешное укрытие
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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Государственная пограничная служба Украины сообщает о пресечении попытки незаконного пересечения границы в Венгрию и задержании переправщика и группы уклонистов.

Нарушители были обнаружены в нескольких сотнях метров от украинско-венгерской границы. Один из них сопротивлялся правоохранителям, однако впоследствии оказалось, что это сам переправщик, который планировал провести трех человек в Венгрию за $ 6000. Вблизи места задержания был найден его автомобиль, в котором обнаружили 4 мобильных телефона, €4000 и $1000. Все задержанные приведены к соответствию перед судом.

Также на Закарпатье был задержан переправщик, который избегал следствия. В прошлом году он организовал незаконное пересечение границы для двух мужчин, которых потом задержали, а сам сбежал. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, и судебное производство против него восстановлено.

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