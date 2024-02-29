На Закарпатті затримали неповнолітнього «бізнесмена», який планував переправити киянина через Тису

Ухилянт заплатив юнаку 8 тисяч доларів за гідрокостюм, кусачки та можливість поплавати у Тисі.

На Закарпатті правоохоронці затримали 17-річного юнака, який мав намір в обхід пунктів пропуску переправити в Угорщину жителя Києва. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«В рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, міжвідомчою групою у складі співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по Мукачівському прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» Держприкордонслужби України, військовослужбовців відділу «Вилок», а також слідчого управління ГУНП у м. Києві та представників Департаменту міграційної поліції Національної поліції України, затримано молодика у момент отримання ним частини неправомірної вигоди у розмірі 4 тисячі доларів», — зазначили в ДПСУ.

Загалом від свого «клієнта» закарпатець планував отримати 8 тисяч доларів. За задумом неповнолітнього ділка, щоб потрапити в Угорщину киянин у темний час доби повинен був перепливати стрімку та повноводну Тису, глибина якої сягає трьох метрів.

Чоловіку було надано гідрокостюм та кусачки для перерізання колючого дроту. Жодної інформації про небезпеку, яку таїть у собі гірська річка – киянину не повідомлялось.

Правоохоронці вилучили у «бізнесмена» речові докази та кошти.

Наразі слідство у справі триває.

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