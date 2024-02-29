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  1. В Украине

На Закарпатье задержали несовершеннолетнего «бизнесмена», который планировал переправить киевлянина через Тису

22:00, 29 февраля 2024
Уклонист заплатил юноше 8 тысяч долларов за гидрокостюм, кусачки и возможность поплавать в Тисе.
На Закарпатье задержали несовершеннолетнего «бизнесмена», который планировал переправить киевлянина через Тису
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На Закарпатье правоохранители задержали 17-летнего юношу, который намеревался в обход пунктов пропуска переправить в Венгрию жителя Киева. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«В рамках уголовного производства, открытого по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины, межведомственной группой в составе сотрудников отдела внутренней и собственной безопасности по Мукачевскому пограничному отряду Главного отдела внутренней и собственной безопасности «Запад» Госпогранслужбы Украины, военнослужащих отдела «Вилок», а также следственного управления ГУНП в г. Киеве и представителей Департамента Национальной полиции Украины, задержан молодой человек в момент получения им части неправомерной выгоды в размере 4 тысяч долларов», — отметили в ГGСУ.

В общей сложности от своего «клиента» закарпатец планировал получить 8 тысяч долларов. По замыслу несовершеннолетнего дельца, чтобы попасть в Венгрию, киевлянин в темное время суток должен был переплывать стремительную и полноводную Тису, глубина которой достигает трех метров.

Мужчине был предоставлен гидрокостюм и кусачки для перерезки колючей проволоки. Никакой информации об опасности, которую таит в себе горная река – киевлянину не сообщалось.

Правоохранители изъяли у бизнесмена вещественные доказательства и средства.

Следствие по делу продолжается.

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