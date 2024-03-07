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  1. В Україні

«Укрзалізниця» запустила нову послугу: як автоматично купити квитки

19:16, 7 березня 2024
«Укрзалізниця» тестує послугу автоматичного моніторингу та покупки квитків для пасажирів.
«Укрзалізниця» запустила нову послугу: як автоматично купити квитки
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«Укрзалізниця» анонсувала початок бета-тестування нової послуги, яка дозволить користувачам купувати квитки автоматично під час моніторингу. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

За словами представників компанії, новий сервіс вже доступний для користувачів, які авторизуються через Дія.Підпис. Під час тестування буде доступний моніторинг двох типів: на поїзди, які вже у продажу, з можливістю відстежувати наявність конкретних місць, а також на напрямки, щоб користувачі могли бачити появу в продажі поїздів між обраними містами.

Крім того, під час моніторингу конкретного поїзда користувачі можуть увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. При активації цієї функції кошти будуть зніматися автоматично, а якщо моніторинг буде скасований або квитки не будуть знайдені, кошти повернуться на картку користувача.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримають пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам прийдуть сповіщення про вже викуплені квитки.

Усі бажаючі можуть приєднатися до тестування функції до широкомасштабного релізу та допомогти зробити її ще кращою. Проте слід пам'ятати, що при використанні тестового застосунку будуть зніматися реальні кошти, а придбані в режимі тестування квитки будуть дійсними для поїздок. Щоб уникнути непорозумінь, радимо не створювати безліч моніторингів з автовикупом одночасно. У разі виникнення будь-яких проблем користувачі можуть звертатися за допомогою через «Зворотний звʼязок» в застосунку, обираючи тему «Відстежування вільних місць».

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