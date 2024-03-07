У Києві чоловіки стрільбу в середмісті пояснили цікавістю чи стріляє пістолет

Чоловіки розповіли, що знайшли ймовірну зброю на смітнику та вирішили перевірити її в дії.

У Києві на лінію 112 надійшло повідомлення від схвильованої жінки про двох осіб, які порушують громадський порядок та стріляють зі зброї. Як розповіли у Патрульній поліції, інспектори дізналися у заявниці детальний опис порушників та розпочали пошуки.

В одному із дворів, поліцейські виявили ймовірних зловмисників, один з яких мав предмет, схожий на пістолет та три набої до нього.

Як зазначають у поліції, чоловіки розповіли, що знайшли ймовірну зброю на смітнику та вирішили перевірити її в дії.

Їх затримали та викликали на місце слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин події.

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