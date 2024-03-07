У Конгресі готуються до збору підписів за розгляд допомоги Україні

У США планують цього тижня почати збирати підписи за законопроєкт на підтримку України в обхід спікера.

Джерело фото: glavcom

Початок збору підписів за внесення законопроєкту про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палату представників Конгресу США може відбутися цього тижня, заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, пише Голос Америки.

За словами Фіцпатріка, збір підписів розпочнуть, якщо спікер Майк Джонсон до цього часу не внесе законопроєкт на розгляд.

«Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в залу для голосування», - підкреслив він. Конгресмен також зауважив, що в разі неможливості досягнення консенсусу щодо законопроєкту «альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим».

«Ми не можемо допустити, щоб це сталося», - підкреслив Фіцпатрік. Останнім часом Білий дім та ряд законодавців у Палаті представників активізували заклики до спікера Майка Джонсона внести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам.

Фіцпатрік розповів, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників через звичайні канали. Але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, підтримувачі законопроєкту почнуть збирати підписи за петицію про голосування в обхід спікера вже в п'ятницю цього тижня.

Конгресмен виразив впевненість, що петиція може отримати необхідні 218 підписів для ухвалення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.