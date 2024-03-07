В Конгрессе готовятся к сбору подписей за рассмотрение помощи Украине

В США планируют на этой неделе начать собирать подписи за законопроект в поддержку Украины в обход спикера.

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Начало сбора подписей за внесение законопроекта о помощи Украине и другим партнерам на голосование в Палату представителей Конгресса США может состояться на этой неделе, заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, пишет Голос Америки.

По словам Фицпатрика, сбор подписей начнут, если спикер Майк Джонсон до этого времени не внесет законопроект на рассмотрение.

"Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-то вынести в зал для голосования", - подчеркнул он. Конгрессмен также отметил, что в случае невозможности достижения консенсуса по законопроекту "альтернативой не может быть то, что Украина потерпит поражение, а наша граница останется открытой".

"Мы не можем допустить, чтобы это произошло", - подчеркнул Фицпатрик. В последнее время Белый дом и ряд законодателей в Палате представителей активизировали призывы к спикеру Майку Джонсону внести на рассмотрение законопроект о помощи Украине и другим партнерам.

Фицпатрик рассказал, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет в Палату представителей через обычные каналы. Но если спикер откажется выполнять требования, сторонники законопроекта начнут собирать подписи за петицию о голосовании в обход спикера уже в пятницу на этой неделе.

Конгрессмен выразил уверенность, что петиция может получить необходимые 218 подписей для принятия.

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