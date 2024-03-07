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Как плательщику налога на прибыль отчитываться в случае изменения своего местонахождения: разъяснение

18:20, 7 марта 2024
Отмечается, что плательщик налога на прибыль в случае изменения местонахождения, связанного с изменением контролирующего органа, подает декларацию и уплачивает налог на прибыль по предварительному местонахождению до окончания текущего календарного года.
Как плательщику налога на прибыль отчитываться в случае изменения своего местонахождения: разъяснение
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, как плательщику налога на прибыль отчитываться в случае изменения своего местонахождения.

Порядок зміни контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, території територіальної громади або ДПІ обслуговування регламентується нормами розд. X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 зі змінами та доповненнями.

Тож, відповідно до п. 10.13 розд. Х Порядку №1588 платник податків, який згідно з п. 10.2 розд.Х Порядку №1588 має сплачувати за попереднім місцезнаходженням податки і збори, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцеві податки і збори, після взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) обліковується до кінця бюджетного періоду (календарного року) в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) із відповідною ознакою.

Пунктом 10.8 Порядку №1588 визначено, що у разі отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань даних про зміну місцезнаходження платника податків, пов’язану зі зміною контролюючого органу, контролюючий орган, в якому платник податків перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до Єдиного державного реєстру відомості із зазначенням: дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну, до якого платник податків перебуває на обліку у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням, що відповідає даті спливу одного місяця після отримання зазначеним контролюючим органом даних про зміну місцезнаходження платника податків.

Пунктом 10.2 розд. Х Порядку №1588 визначено, що у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження юридичної особи або фізичної особи – підприємця змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується:

  • із визначенням кодів територій територіальної громади згідно з КАТОТТГ за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків;
  • до закінчення бюджетного періоду з ознакою щодо сплати за попереднім місцезнаходженням податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів.

Така ознака не встановлюється стосовно:

  • юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • платників податків, включених до реєстру платників податків – нерезидентів;
  • фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність;
  • відокремлених підрозділів юридичних осіб (резидентів та нерезидентів).

Враховуючи викладене, платник податку на прибуток у разі зміни місцезнаходження платника податків, пов’язаної зі зміною контролюючого органу, подає Декларацію та сплачує податок на прибуток за попереднім місцезнаходженням до закінчення поточного бюджетного періоду (календарного року).

У разі зміни місцезнаходження платника податків, пов’язаної зі зміною контролюючого органу неприбутковою організацією, подання Звіту здійснюється за новим місцезнаходженням після взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

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