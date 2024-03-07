Киеве мужчины стрельбу в центре города объяснили любопытством стреляет ли пистолет

Мужчины рассказали, что нашли возможное оружие на свалке и решили проверить его в действии.

В Киеве на линию 112 поступило сообщение от взволнованной женщины о двух лицах, которые нарушают общественный порядок и стреляют из оружия. Как рассказали в Патрульной полиции, инспекторы узнали у заявительницы подробное описание нарушителей и начали поиски.

В одном из дворов полицейские обнаружили вероятных злоумышленников, один из которых имел предмет, похожий на пистолет и три патрона к нему.

Как отмечают в полиции, мужчины рассказали, что нашли возможное оружие на свалке и решили проверить его в действии.

Их задержали и вызвали на место следователей для последующего выяснения всех событий происшествия.

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