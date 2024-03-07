«Укрзализныця» запустила новую услугу: как автоматически купить билеты

«Укрзализныця» тестирует услугу автоматического мониторинга и покупки билетов для пассажиров.

"Укрзализныця" анонсировала начало бета-тестирования новой услуги, которая позволит пользователям покупать билеты автоматически во время мониторинга. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По словам представителей компании, новый сервис уже доступен для пользователей, которые авторизуются через Дія.Підпис. Во время тестирования будет доступен мониторинг двух типов: на поезда, которые уже в продаже, с возможностью отслеживать наличие конкретных мест, а также на направления, чтобы пользователи могли видеть появление в продаже поездов между выбранными городами.

Кроме того, во время мониторинга конкретного поезда пользователи могут включить функцию автоматической покупки билетов. При активации этой функции средства будут сниматься автоматически, а если мониторинг будет отменен или билеты не будут найдены, средства вернутся на карту пользователя.

Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат пуш-уведомление в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то пользователям придут уведомления об уже выкупленных билетах.

Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат пуш-уведомления в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то пользователям придут уведомления об уже выкупленных билетах.

Все желающие могут присоединиться к тестированию функции до широкомасштабного релиза и помочь сделать ее еще лучше. Однако следует помнить, что при использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а приобретенные в режиме тестирования билеты будут действительными для поездок. Чтобы избежать недоразумений, советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом одновременно. В случае возникновения каких-либо проблем пользователи могут обращаться за помощью через "Обратная связь" в приложении, выбирая тему "Отслеживание свободных мест".

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