Розстріляв полоненого бійця ЗСУ, а потім сам потрапив у полон: повідомлено про підозру російському найманцю

Оперативники зібрали докази воєнного злочину затриманого російського найманця.

Джерело фото: npu.gov.ua

Під час штурму бойових позицій Сил оборони, загарбник з позивним «сталкер» із складу окупаційного підрозділу «шторм-v» вчинив жахливий акт насильства, розстрілявши українського військовослужбовця, який вирішив здатися в полон. Проте, його раптова карма наступила, коли він сам та його союзники були захоплені українськими бійцями і зараз перебувають під вартою. Про це повідомила Національна поліція України.

Встановлено, що у листопаді 2023 року ув’язнений виправної колонії, який відбував покарання за крадіжку, пристав на пропозицію рекрутерів із міноборони рф та вступив до лав окупаційного підрозділу. Був прийнятий на службу стрільцем «зеківського» штурмового загону «шторм-v» 218 танкового полку 127 мотострілецької дивізії 5 загальновійськової армії Східного військового округу зс рф.

6 січня 2024 року під час штурмових дій на запорізькому напрямку в районі села Приютне Пологівського району він відкрив вогонь зі стрілецької вогнепальної зброї АК, здійснивши не менше 3 прицільних пострілів в українського військовослужбовця, який вийшов із бліндажа з піднятими вгору руками та став на коліна, що свідчило про намір здатися в полон.

Вчинок загарбника, що призвів до смерті українського військовослужбовця, є порушенням міжнародних конвенцій про закони та звичаї війни. Під час допитів правоохоронці також встановили, що вказівку не брати в полон українських військових отримали вони від командування окупаційних військ.

Затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого законодавством України. За цей вчинок йому загрожує довічне ув'язнення за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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