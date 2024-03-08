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Расстрелял пленного бойца ВСУ, а потом сам попал в плен: сообщено о подозрении российскому наемнику

20:47, 8 марта 2024
Оперативники собрали доказательства военного преступления задержанного российского наемника.
Расстрелял пленного бойца ВСУ, а потом сам попал в плен: сообщено о подозрении российскому наемнику
Источник фото: npu.gov.ua
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Во время штурма боевых позиций Сил обороны, захватчик с позывным "сталкер" из состава оккупационного подразделения "шторм-v" совершил ужасный акт насилия, расстреляв украинского военнослужащего, который решил сдаться в плен. Однако, его внезапная карма наступила, когда он сам и его союзники были захвачены украинскими бойцами и сейчас находятся под стражей. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Установлено, что в ноябре 2023 года заключенный исправительной колонии, который отбывал наказание за кражу, принял предложение рекрутеров из минобороны РФ и вступил в ряды оккупационного подразделения. Был принят на службу стрелком "зековского" штурмового отряда "шторм-v" 218 танкового полка 127 мотострелковой дивизии 5 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ.

6 января 2024 года во время штурмовых действий на запорожском направлении в районе села Приютное Пологовского района он открыл огонь из стрелкового огнестрельного оружия АК, осуществив не менее 3 прицельных выстрелов в украинского военнослужащего, который вышел из блиндажа с поднятыми вверх руками и стал на колени, что свидетельствовало о намерении сдаться в плен.

Поступок захватчика, который привел к смерти украинского военнослужащего, является нарушением международных конвенций о законах и обычаях войны. Во время допросов правоохранители также установили, что указание не брать в плен украинских военных получили они от командования оккупационных войск.

Задержанному было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законодательством Украины. За этот поступок ему грозит пожизненное заключение по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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