Спроба самогубства у військкоматі: у Закарпатському ТЦК розповіли подробиці інциденту

На Закарпатті чоловік спробував скоїти самогубство у військкоматі, чоловіка госпіталізували медики.

Джерело фото: translations.com.ua

У місті Іршава на Закарпатті у Хустському військкоматі 28-річний чоловік спробував скоїти самогубство у вбиральні. Про це повідомили представники Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними, інцидент трапився 14 березня в приміщенні Хустського РТЦК. Чоловіка затримали прикордонники за незаконний перетин кордону, і його направили на уточнення військово-облікових даних до Хустського військкомату у Іршаві.

Під час проходження ВЛК чоловік заявив, що не довіряє комісії, і його перевели до РТЦК у місто Хуст для проведення подальших перевірок.

За інформацією з центру комплектування, у роті військового відбулася спроба самогубства. Персонал роти помітив, що чоловік довгий час не виходив з вбиральні. Виявивши його без свідомості на підлозі туалету з слідами крові, негайно надали медичну допомогу та викликали швидку.

«У Хустському РТЦК громадянин Хабаров Є.В. поводив себе неадекватно. Між 3 год. 10 хв. та 3 год. 30 хв. 14.03.2024 р. громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського РТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові. Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували Хабарова Є.В. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду», - йдеться у повідомленні.

Медики, які прибули на місце, госпіталізували чоловіка. Встановлено, що він перебував у стані істерії. Крім того, при огляді у нижній білизні знайшли пластину препарату "Гідазепам", який використовується при невротичних станах. Було виявлено, що з 10 таблеток у пластині було відсутні 5.

Представники центру категорично заперечують використання фізичної сили проти чоловіка та закликають припинити маніпуляції щодо цієї події.

«Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції. Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не кидати тінь на співробітників ТЦК, які гідно виконують поставлені завдання», - додали у центрі комплектування.

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