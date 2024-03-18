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Попытка самоубийства в военкомате: в Закарпатском ТЦК рассказали подробности инцидента

12:50, 18 марта 2024
На Закарпатье мужчина попытался совершить самоубийство в военкомате, мужчину госпитализировали медики.
Попытка самоубийства в военкомате: в Закарпатском ТЦК рассказали подробности инцидента
Источник фото: translations.com.ua
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В городе Иршава на Закарпатье в Хустском военкомате 28-летний мужчина попытался совершить самоубийство в уборной. Об этом сообщили представители Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным, инцидент произошел 14 марта в помещении Хустского РТЦК. Мужчину задержали пограничники за незаконное пересечение границы, и его направили на уточнение военно-учетных данных в Хустский военкомат в Иршаве.

Во время прохождения ВЛК мужчина заявил, что не доверяет комиссии, и его перевели в РТЦК в город Хуст для проведения дальнейших проверок.

По информации из центра комплектования, в роте военного произошла попытка самоубийства. Персонал роты заметил, что мужчина долгое время не выходил из уборной. Обнаружив его без сознания на полу туалета со следами крови, немедленно оказали медицинскую помощь и вызвали скорую.

"В Хустском РТЦК гражданин Хабаров Е.В. вел себя неадекватно. Между 3 час. 10 мин. и 3 ч. 30 мин. 14.03.2024 г. гражданин совершил попытку суицида в уборной роты охраны Хустского РТЦК. Дежурный роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из уборной, зашел в туалет и заметил на полу Хабарова Е.В., который находился без сознания, а рядом с ним были следы крови. Хабарову Е.В. была оказана неотложная домедицинская помощь. На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, которые госпитализировали Хабарова Е.В. На обоих предплечьях у него были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида", - говорится в сообщении.

Медики, прибывшие на место, госпитализировали мужчину. Установлено, что он находился в состоянии истерии. Кроме того, при осмотре в нижнем белье нашли пластину препарата "Гидазепам", который используется при невротических состояниях. Было обнаружено, что из 10 таблеток в пластине отсутствовало 5.

Представители центра категорически отрицают использование физической силы против мужчины и призывают прекратить манипуляции по этому событию.

"Со всей ответственностью заявляем, что никакой физической силы к гражданину Хабарову Е.В. сотрудниками РТЦК не применялось. Царапины на лице военнообязанного Хабарова Е.В. не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции. Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не бросать тень на сотрудников ТЦК, которые достойно выполняют поставленные задачи", - добавили в центре комплектования.

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