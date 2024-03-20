Брав хабарі будматеріалами за ухилення від мобілізації: затримано співробітника Тернопільського ТЦК

Користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації.

Правоохоронці викрили співробітника Тернопільського обласного ТЦК та СП, який взяв хабар від ухилянта будматеріалами. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що штаб-сержант систематично брав хабарі товаром з крамниці в обмін на обіцянку звільнити від служби у армії.

Так, користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. За гроші фігурант обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних. Свою послугу оцінював у 20-40 тисяч гривень.

«Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього», — розповіли у поліції.

Водночас Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомляє про один задокументований факт щодо вищевказаного фігуранта: 31-річний штаб-сержант ТЦК висунув військовозобов’язаному вимогу щодо купівлі у його помешкання вхідних дверей за майже 24 тисячі гривень.

Правоохоронці затримали ділка 17 березня. Повідомляється, що штаб-сержанту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне він може провести за ґратами до 10-ти років.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, зазначають у прокуратурі.

Тернопільський обласний ТЦК в свою чергу зазначає, що його керівництво та особовий склад «засуджує вчинок військовослужбовця і всебічно сприятиме проведенню слідства».

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