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  1. В Украине

Брал взятки стройматериалами за уклонение от мобилизации: задержан сотрудник Тернопольского ТЦК

13:31, 20 марта 2024
Пользуясь своим служебным положением и доступом к ведомственным базам, военнослужащий предлагал мужчинам призывного возраста помочь избежать мобилизации.
Брал взятки стройматериалами за уклонение от мобилизации: задержан сотрудник Тернопольского ТЦК
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Правоохранители разоблачили сотрудника Тернопольского областного ТЦК и СП,, который взял взятку от уклоняющегося стройматериалами. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что штаб-сержант систематически брал взятки товаром из магазина в обмен на обещание освободить от службы в армии.

Так, пользуясь своим служебным положением и доступом к ведомственным базам, военнослужащий предлагал мужчинам призывного возраста помочь избежать мобилизации. За деньги фигурант обещал удалить из баз данных информацию о факте вручения повестки и не прибытии в военкомат военнообязанных. Свою услугу оценивал в 20-40 тысяч гривен.

Чтобы оставаться незамеченным, взяточник придумал собственную коррупционную схему. Уклонявшие шли оплачивать в магазине выбранный злоумышленником товар, в том числе и стройматериалы, после чего передавали ему чек и накладную. С этими доказательствами оплаты фигурант либо беспрепятственно забирал товар, либо возвращал средства за него», — рассказали в полиции.

В то же время Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщает об одном задокументированном факте относительно вышеуказанного фигуранта: 31-летний штаб-сержант ТЦК выдвинул военнообязанному требованию покупки в его помещении входной двери за почти 24 тысячи гривен.

Правоохранители задержали делка 17 марта. Сообщается, что штаб-сержанту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За совершенное он может провести за решеткой до 10 лет.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, отмечают в прокуратуре.

Тернопольский областной ТЦК, в свою очередь, отмечает, что его руководство и личный состав «осуждает поступок военнослужащего и будет всемерно способствовать проведению следствия».

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