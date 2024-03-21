Незаконно збагатився на понад 50 мільйонів гривень: затримано колишнього високопосадовця ЗСУ з продовольчого забезпечення тилу

За даними слідства, вже звільнений з посади експосадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів на майже 58 млн грн.

Затримано колишнього посадовця одного з управлінь продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ. Його підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, вже звільнений з посади експосадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів на майже 58 млн грн. Мова йде про автомобіль «Toyota», 2022 року випуску, квартиру в м. Київ, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

На даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На незаконно набуті активи судом накладено арешт.

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