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Незаконно обогатился более чем на 50 миллионов гривен: задержан бывший высокопоставленный чиновник ВСУ по продовольственному обеспечению тыла

12:40, 21 марта 2024
По данным следствия, уже уволенный экс-чиновник, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, приобрел активы на почти 58 млн грн.
Незаконно обогатился более чем на 50 миллионов гривен: задержан бывший высокопоставленный чиновник ВСУ по продовольственному обеспечению тыла
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Задержан бывший чиновник одного из управлений продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ. Его подозревают в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, уже уволенный экс-чиновник, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, приобрел активы на почти 58 млн грн. Речь идет об автомобиле «Toyota», 2022 года выпуска, квартире в г. Киеве, областной базе специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 кв м, 55 земельных участков в разных регионах, а также единственном имущественном комплексе Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия. .

Сумма незаконно приобретенных средств более чем на шесть тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

В настоящее время производится обыск по месту жительства экс-чиновника. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

На незаконно приобретенные активы судом наложен арест.

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