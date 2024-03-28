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Вдарила сина ножем у спину: на Київщині затримали жінку

23:12, 28 березня 2024
Жінці, яка ледь не вбила сина, загрожує до 8 років увʼязнення.
Вдарила сина ножем у спину: на Київщині затримали жінку
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У Білій Церкві Київської області під час конфлікту мати завдала своєму сину удар ножем у спину. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

29-річного потерпілого ушпиталили до медзакладу. Медики прооперували молодого чоловіка, наразі його стан стабільний.

Правоохоронці встановили та затримали правопорушницю, а спеціалісти-криміналісти зафіксували сліди скоєного злочину.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.  

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