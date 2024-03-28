Ударила сына ножом в спину: в Киевской области задержали женщину

Женщине, которая едва не убила сына, грозит до 8 лет тюрьмы.

В Белой Церкви Киевской области во время конфликта мать нанесла своему сыну удар ножом в спину. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

29-летнего пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Медики прооперировали молодого человека, пока его состояние стабильное.

Правоохранители установили и задержали правонарушительницу, а специалисты-криминалисты зафиксировали следы совершенного преступления.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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