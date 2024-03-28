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У Києві організована злочинна група заробляла до 5 млн гривень на торгівлі незаконно виготовленими цигарками

21:56, 28 березня 2024
У Києві розкрили масштабну схему збуту незаконних цигарок та судитимуть членів організованої злочинної групи.
У Києві організована злочинна група заробляла до 5 млн гривень на торгівлі незаконно виготовленими цигарками
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У Києві викрили чотирьох осіб, які вважаються учасниками організованої злочинної групи. Їх звинувачують у збуті незаконно виготовлених цигарок, що призвело до масштабного заробітку - близько 5 мільйонів гривень щомісяця. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними розслідування, протягом 2022-2023 років члени цієї організації організували мережу збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у торгових павільйонах столиці. Цей незаконний бізнес приносив їм значні прибутки.

Під час проведення 15 обшуків правоохоронцями було виявлено понад 38 тисяч пачок цигарок різних брендів без марок акцизного збору, а також бухгалтерські записи, що підтверджували злочинну діяльність. Крім того, були заарештовані два автомобілі, які використовувалися для цього незаконного бізнесу.

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти чотирьох осіб.

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