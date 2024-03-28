В Киеве организованная преступная группа зарабатывала до 5 млн гривен на торговле незаконно изготовленными сигаретами

В Киеве раскрыли масштабную схему сбыта незаконных сигарет и будут судить членов организованной преступной группы.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили четырех человек, которые считаются участниками организованной преступной группы. Их обвиняют в сбыте незаконно изготовленных сигарет, что привело к масштабному заработку - около 5 миллионов гривен ежемесячно. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным расследования, в течение 2022-2023 годов члены этой организации организовали сеть сбыта незаконно изготовленных табачных изделий в торговых павильонах столицы. Этот незаконный бизнес приносил им значительные прибыли.

Во время проведения 15 обысков правоохранителями было обнаружено более 38 тысяч пачек сигарет различных брендов без марок акцизного сбора, а также бухгалтерские записи, подтверждающие преступную деятельность. Кроме того, были арестованы два автомобиля, которые использовались для этого незаконного бизнеса.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт против четырех человек.

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