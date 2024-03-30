У ДТЕК заявили про масштабні пошкодження майже всіх ТЕС

Говорячи про об’єкти генерації ДТЕК, то п’ять з шести станцій пошкоджені дуже силь, — виконавчий директор енергохолдингу Дмитро Сахарук.

фото з відкритих джерел

Під час останніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України було пошкоджено майже всі теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомив виконавчий директор енергохолдингу Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону

"Якщо говорити про масштаб, то це друга за масштабом у березні атака. Тиждень тому була попередня. Внаслідок цих двох атак пошкоджено дуже багато об’єктів генерації і об’єктів розподілу електроенергії. Говорячи про об’єкти генерації ДТЕК, то п’ять з шести станцій пошкоджені дуже сильно", – розповів він.

Також Сахарук додав, що через масштаб атак деякі з енергоблоків зруйновано майже повністю.

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