В ДТЭК заявили о масштабных повреждениях почти всех ТЭС

В ходе последних российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины было повреждено почти все теплоэлектростанции ДТЭК. Об этом сообщил исполнительный директор энергохолдинга Дмитрий Сахарук в эфире телемарафон.
"Если говорить о масштабе, то это вторая по масштабу в марте атака. Неделю назад была предыдущая. В результате этих двух атак повреждено очень много объектов генерации и объектов распределения электроэнергии. Говоря об объектах генерации ДТЭК, то пять из шести станций повреждены очень сильно", – рассказал он.
Сахарук добавил, что из-за масштаба атак некоторые из энергоблоков разрушены почти полностью.
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