Япония намерена построить бомбоубежища на случай войны с Тайванем

В бомбоубежищах будут доступны:электричество, средства связи, по 3 литра воды в сутки на человека и другие необходимые запасы.

Японское правительство опубликовало рекомендации по строительству бомбоубежищ для жителей острова Окинава, который находится на юге страны.



В случае военного кризиса с участием Тайваня сооружения, которые построят под зданиями, позволят людям продержаться около двух недель, сообщает издание Nikkei.



В бомбоубежищах для население будут доступны: электричество, средства связи, по 3 литра воды в сутки на человека и другие необходимые запасы. Согласно проекту, толщина наружных стен, которые будут выполнены из железобетона, составит более 30 см. При этом, на каждого жителя придётся около 2 квадратных метров площади в укрытии.



Правительство Японии рассчитывает, что сможет эвакуировать всех жителей островов на обширной территории перед любым военным нападением. Планируется, что в мирное время помещения можно будет использовать как парковки и “места для встреч“.



Также сообщается, что укрытия будут способны обеспечить защиту как от наступления десантных групп и диверсантов, так и от баллистических ракет и авиаударов.

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