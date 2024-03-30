Японія має намір побудувати бомбосховища на випадок війни з Тайванем

У бомбосховищах будуть доступні: електрика, засоби зв'язку, по 3 літри води на добу на людину та інші необхідні запаси.

Уряд Японії випустив рекомендації стосовно будівництва бомбосховищ на острові Окінава, який розташований на півдні країни.

У випадку військової кризи з участю Тайваню, споруди, які будуть побудовані під будинками, зможуть забезпечити людям можливість протриматись близько двох тижнів, повідомляє видання Nikkei.

У бомбосховищах населення будуть доступні: електрика, засоби зв'язку, по 3 літри води на добу на людину та інші необхідні запаси. Згідно з проектом, товщина зовнішніх стін, які будуть виконані із залізобетону, складе більше 30 см. При цьому, на кожного мешканця прийде близько 2 квадратних метрів площі в укритті.

Уряд Японії розраховує, що зможе евакуювати всіх жителів островів на широкій території перед будь-яким військовим нападом. Планується, що у мирний час приміщення можна буде використовувати як паркування та “місця для зустрічей”.

Також повідомляється, що укриття будуть здатні забезпечити захист як від десантних груп і диверсантів, так і від балістичних ракет і авіаударів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.