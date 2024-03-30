Практика судів
  1. У світі

Японія має намір побудувати бомбосховища на випадок війни з Тайванем

19:43, 30 березня 2024
У бомбосховищах будуть доступні: електрика, засоби зв'язку, по 3 літри води на добу на людину та інші необхідні запаси.
Японія має намір побудувати бомбосховища на випадок війни з Тайванем
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Японії випустив рекомендації стосовно будівництва бомбосховищ на острові Окінава, який розташований на півдні країни.

У випадку військової кризи з участю Тайваню, споруди, які будуть побудовані під будинками, зможуть забезпечити людям можливість протриматись близько двох тижнів, повідомляє видання Nikkei.

У бомбосховищах населення будуть доступні: електрика, засоби зв'язку, по 3 літри води на добу на людину та інші необхідні запаси. Згідно з проектом, товщина зовнішніх стін, які будуть виконані із залізобетону, складе більше 30 см. При цьому, на кожного мешканця прийде близько 2 квадратних метрів площі в укритті.

Уряд Японії розраховує, що зможе евакуювати всіх жителів островів на широкій території перед будь-яким військовим нападом. Планується, що у мирний час приміщення можна буде використовувати як паркування та “місця для зустрічей”.

Також повідомляється, що укриття будуть здатні забезпечити захист як від десантних груп і диверсантів, так і від балістичних ракет і авіаударів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів

Меморандум з МВФ передбачає надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов.

Стало відомо, бронювання кого з держслужбовців та правоохоронців підтримав Комітет

Комітет з нацбезпеки підтримав поправку, яка вносить зміни до законопроекту про мобілізацію в частині бронювання держслужбовців, працівників Нацполіції, НАБУ, ДБР та інших.

Скарги на суддів, які подаються в електронному вигляді, мають бути підписані електронним цифровим підписом – ВРП

У Вищій раді правосуддя повідомили, чому залишають без розгляду та повертають скарги на суддів, які надійшли в електронному виді.

На державній службі необхідно застосовувати штучний інтелект – НАДС

У НАДС шукають способи підвищення якості управлінських процесів на публічній службі.

«Це у вас що попало! Це не що попало, а моя позиція» — як Рада правосуддя затверджувала зміни у власному Секретаріаті

У Секретаріаті Вищої ради правосуддя створять нові підрозділи, однак задоволеними залишилися не всі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді