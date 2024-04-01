У Києві чоловік вирішив розіграти патрульних і заявив, що його збила машина

Тепер він заплатить 3 400 грн за першоквітневий жарт.

У Патрульній поліції Києва наголошують, що жарти не мають виходити за межі чинного законодавства, адже за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб — передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на суму 3 400 гривень.

Так, у поліції розповіли, що 1 квітня зателефонував чоловік, який повідомив, що його збив автомобіль. На місце швидко прибули патрульні та медики.

Лікарі оглянули заявника та жодних тілесних ушкоджень не виявили.

«З'ясувалося, що громадянин вирішив пожартувати. Ми не оцінили почуття гумору чоловіка та винесли на нього постанову за завідомо неправдивий виклик поліції та швидкої», - зазначили у поліції.

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