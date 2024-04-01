В Киеве мужчина решил разыграть патрульных и заявил, что его сбила машина

Теперь он заплатит 3 400 грн за первоапрельскую шутку.

В Патрульной полиции Киева отмечают, что шутки не должны выходить за пределы действующего законодательства, ведь за заведомо ложный вызов специальных служб – предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму 3 400 гривен.

Так, в полиции рассказали, что 1 апреля позвонил по телефону мужчина, который сообщил, что его сбил автомобиль. На место быстро прибыли патрульные и медики.

Врачи осмотрели заявителя и никаких телесных повреждений не обнаружили.

«Выяснилось, что гражданин решил пошутить. Мы не оценили чувство юмора мужчины и вынесли на него постановление за заведомо ложный вызов полиции и скорой», - отметили в полиции.

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