На Львівщині через неправильний діагноз терапевта на робочому місці помер чоловік

За даними правоохоронців, лікарка не змогла діагностувати у 63-річного чоловіка гострий інфаркт та не госпіталізувала його у стаціонар.

На Львівщині лікарці-терапевту Сколівської центральної лікарні оголосили підозру у неналежному виконанні обов’язків. За версією правоохоронців, лікарка не змогла діагностувати у чоловіка гострий інфаркт та не госпіталізувала його у стаціонар. У результаті він помер.

Як повідомили в поліції, 9 травня минулого року близько 16:50 у медичний заклад за допомогою звернувся 63-річний чоловік, який скаржився на високий артеріальний тиск та біль за грудиною. Терапевтка приймального відділення провела пацієнту первинний огляд та електрокардіограму, після чого відпустила його. В подальшому близько 18:00 пацієнт помер на робочому місці – на території кар’єру.

Експертиза встановила, що причиною смерті хворого стало захворювання серця (гострий інфаркт), яке ускладнилось порушенням скоротливої функції серцевого м’язу і призвело до зупинки серця, кровообігу та дихання. Лікарка ж поставила неправильний діагноз «ішемічна хвороба серця».

Тепер їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, виправні роботи або обмеження волі на два роки, або позбавлення волі на той самий строк.

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